Bonne nouvelle pour ce transfert de Luis Campos !

Publié le 6 août 2022 à 23h45 par Quentin Guiton

Le PSG souhaite vendre cet été. Leandro Paredes est notamment concerné. D’ailleurs, l’Argentin s’est rapidement trouvé dans le viseur de la Juventus qui en ferait même sa priorité. Seulement, il n’y a toujours pas d’accord pour un transfert et les Bianconeri auraient même songé à une alternative au milieu de terrain : Miralem Pjanic. Sauf que cette alternative n’en serait plus une…

Si le PSG s’est déjà bien renforcé cet été, l’une de ses missions prioritaires reste de vendre. Luis Campos aimerait notamment se séparer de Leandro Paredes. Ça tombe bien, la Juventus serait très intéressée et aurait même fait de l’Argentin sa grande priorité pour renforcer son milieu de terrain. Néanmoins, si le joueur du PSG est d’accord pour rejoindre le Piémont, les deux clubs ne se sont toujours pas entendus…

La Juventus prête à se tourner vers un plan B : Pjanic ?

Le PSG demanderait 20-25M€ pour Leandro Paredes là où la Juventus ne proposerait qu’un prêt avec option d’achat de 15M€. Face à la complexité de ce dossier, les Bianconeri auraient pensé à se tourner vers une alternative. Et le joueur qui est le plus revenu est un ancien de la maison : Miralem Pjanic. Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, le milieu reviendrait dans un club où il a cartonné ! De plus, son transfert serait moins coûteux que celui de Paredes pour le club turinois…

Pjanic, se queda à Barcelone !