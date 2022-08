Foot - Mercato - PSG

PSG : Un gros coup est tenté pour le transfert de Paredes

Publié le 6 août 2022 à 21h15 par Pierrick Levallet

Désireux de dégraisser son effectif cet été, le PSG voudrait se débarrasser de plusieurs joueurs. Leandro Paredes pourrait ainsi être l’une des victimes de ce grand ménage prévu dans le vestiaire parisien. L’Argentin est convoité par la Juventus et Luis Campos travaillerait avec le club turinois pour son départ lors de ce mercato estival. Par ailleurs, les Bianconeri envisageraient de monter une nouvelle opération pour attirer Leandro Paredes.

Si le PSG est actif dans le sens des arrivées, le club de la capitale peine à se séparer de certains joueurs cet été. Pour le moment, les champions de France n’ont officialisé que les départs de Georginio Wijnaldum, Colin Dagba, Alphonse Areola et Marcin Bulka en plus des transferts libres de Xavi Simons et d’Angel Di Maria. De ce fait, Luis Campos travaillerait pour dégraisser l’effectif parisien et plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie prochainement. C’est notamment le cas de Leandro Paredes, convoité par la Juventus. D’ailleurs, le pensionnaire de Serie A penserait à une nouvelle opération pour le recruter cet été.

La Juventus veut Paredes en prêt...

Comme l’explique TMW , la Juventus souhaiterait attirer Leandro Paredes à l’aide d’un prêt avec option d’achat cet été. Alors qu’aucun accord n’a encore été trouvé avec le PSG autour d’un transfert sec, les Bianconeri tenteraient de mettre en place une nouvelle opération pour convaincre le club de la capitale. Par ailleurs, le dossier avancerait dans le bon sens et il pourrait bien être bouclé prochainement.

... et ne lâche rien dans ce dossier

Comme l’explique le journaliste Matteo Moretto, la Juventus continuerait de pousser pour Leandro Paredes et n’aurait pas l’intention de lâcher l'affaire contrairement à ce que certaines rumeurs annonçaient dernièrement. Reste à voir si Luis Campos parviendra à boucler un nouveau départ après celui de Georginio Wijnaldum.