Bataille déjà perdue d’avance pour Wesley Fofana ?

Publié le 6 août 2022 à 22h45 par Quentin Guiton mis à jour le 6 août 2022 à 22h47

Le PSG veut recruter un défenseur central et ferait toujours de Milan Skriniar (Inter) sa grande priorité. Mais vu la difficulté de cette piste, le conseiller sportif aurait pensé à un plan B : Wesley Fofana. Seulement, Chelsea serait aussi à fond dessus et aurait la préférence du joueur. De plus, les Blues seraient prêts à transmettre à Leicester une offre imbattable…

D’ici la fin du mercato, le PSG espère encore trois recrues, un joueur par ligne : un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Pour la défense, la cible serait déjà identifiée depuis bien longtemps. En effet, Luis Campos ferait de Milan Skriniar sa priorité. Seulement, l’opération s’avèrerait plus que compliquée, l’Inter se montrant très gourmand. Dès lors, le conseiller sportif du PSG songerait à une alternative : Wesley Fofana (Leicester).

Chelsea a une longueur d’avance sur le PSG

Seulement, le PSG ne serait pas le seul sur le dossier. En effet, Chelsea aurait fait de Wesley Fofana sa nouvelle priorité pour renforcer sa défense. Les Blues auraient même déjà transmis plusieurs offres aux Foxes , la dernière en date s’élevant à 82M€. Offre rejetée par Leicester. Mais Chelsea ne voudrait pas en rester là, d’autant plus que, selon Fabrizio Romano, Wesley Fofana pousserait de son côté pour rejoindre la formation londonienne, au détriment du PSG…

Fofana bientôt le défenseur le plus cher de l’histoire ?