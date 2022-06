Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone… Les pistes pour l’avenir de Lionel Messi

Publié le 10 juin 2022 à 16h30 par Thibault Morlain

Dernièrement, certaines questions s’étaient posées sur l’avenir de Lionel Messi, un an seulement après son arrivée au PSG en provenance du FC Barcelone. Aujourd’hui, il n’y a toutefois plus aucun doute : l’Argentin sera encore là la saison prochaine. Mais quid de l’avenir de Messi au-delà de l’été 2023 ? Plusieurs options se présenteraient déjà au sextuple Ballon d’Or pour poursuivre ou non sa carrière loin du PSG.

Il n’y a aujourd’hui plus aucun doute, Lionel Messi sera encore au PSG la saison prochaine. Pour sa première année loin du FC Barcelone et avec le club de la capitale, l’Argentin n’a pas vraiment impressionné. De quoi alors remettre en question son avenir, mais aujourd’hui, cela n’est clairement plus un sujet. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, où il dispose également d’une année supplémentaire en option, Messi va donc rester. Mais la question de son futur club se pose déjà et ce vendredi, ESPN s’est penché sur les options existent pour le numéro 30 parisien.

Un retour au FC Barcelone ?

Quand on parle de Lionel Messi, on pense bien évidemment au FC Barcelone. L’été dernier, c’était à contrecoeur que l’Argentin avait quitté la Catalogne. Pourrait-on alors revoir le joueur du PSG au Barça ? Dernièrement, Joan Laporta avait laissé la porte ouverte à Messi. Mais encore faut-il que son retour corresponde au projet mis en place par Xavi. Ce dernier semble désormais vouloir mettre l’accent sur la jeunesse. D’ailleurs, à Barcelone, on estimerait que l’histoire de Lionel Messi au club serait terminée en tant que joueur. A voir donc en tant que dirigeant…

La Premier League ?

Au cours de sa carrière, Lionel Messi a souvent été annoncé en Premier League, comme l’été dernier, quand il aurait pu rejoindre Manchester City et Pep Guardiola. Finalement, il s’est engagé au PSG. Mais pourrait-il découvrir l’Angleterre à partir de la saison 2023-2024 ? Les Citizens semblent aujourd’hui être passés à autre chose. En revanche, des clubs comme Chelsea, Manchester United ou encore Newcastle pourraient être des solutions.

L’option Newell’s

Pour Lionel Messi, tout a commencé chez les Newell’s Old Boys. Si l’Argentin est ensuite parti très tôt au FC Barcelone, il n’a jamais oublié son premier club. Au point d’y faire son retour ? Alors que le club de Rosario a déjà fait savoir que les portes étaient ouvertes, le rêve de beaucoup ne devrait jamais se réaliser car il existerait de nombreux obstacles.

Direction la MLS ?

En revanche, c’est plutôt aux Etats-Unis que Lionel Messi pourrait poursuivre sa carrière. De plus en plus, il est question d’une arrivée en MLS où la franchise de David Beckham, l’Inter Miami, lui tend déjà les bras. Les rumeurs se sont multipliées à ce sujet et aujourd’hui, voir Messi débarquer de l’autre côté de l’Atlantique dans les mois à venir est une réelle possibilité.

Une 3ème saison avec le PSG ?