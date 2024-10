Mercato - PSG : Après l’OM, un coup à 0€ est annoncée avec Pogba

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Paul Pogba est désormais fixé. Le Tribunal arbitral du sport a réduit à 18 mois sa suspension pour dopage. Autrement dit, le milieu de terrain pourra reprendre le fil de sa carrière en mars prochain. Sous quel maillot ? Le suspense demeure puisque la Juventus aurait l'intention de tourner la page. Et si le PSG sautait sur l'occasion ?

Paul Pogba est sur le chemin du retour. Condamné, initialement, à quatre ans de suspension, le joueur français a vu le TAS réduire sa condamnation à 18 mois. Désormais, le milieu de terrain connaît le plan de vol. Éloigné des terrains depuis septembre 2023, il pourrait reprendre l’entraînement en janvier, puis la compétition en mars. La Juventus, avec qui il est toujours son contrat, ne compte plus sur lui et cherche un moyen de résilier son bail.

Pogba bientôt en Ligue 1 ?

L’occasion est belle pour les clubs de football. Pour Vincent Moscato, la bataille risque de faire rage. « Je pense que ça peut le faire en club. C’est son métier, il a joué 15 piges au plus haut niveau. Ce n’est pas cette suspension qui va l’empêcher de revenir au plus haut niveau. Il va avoir un regain d’envie et de travail. Et il a encore trois-quatre ans devant lui. Il a soigné ses blessures donc je ne passerais pas à côté » a confié l’ancien rugbyman, qui croit à un rebond de Pogba.

« Si je suis le PSG…»

Selon lui, le PSG ne devrait pas hésiter une seconde. « Tu l’as pour 0€. Il seront plusieurs à batailler. Bien sûr que je le prends. Si je suis le PSG, je le prends. Il a montré que le haut-niveau n’était pas un souci. Il n’a que 32 ans. Je le prendrais un an » a-t-il déclaré sur RMC. Il y a quelques jours, Patrice Evra avait conseillé à l’OM de se jeter sur son ami : « Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l’OM (...) Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte ». Un retour en France est peut-être possible.