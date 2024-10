Mercato - OM : Une «folie» se prépare pour Pogba ?

Pierrick Levallet

Suspendu pour dopage il y a environ un an maintenant, Paul Pogba ne devait pas retrouver le football avant quelques années. Mais finalement, le joueur sous contrat avec la Juventus a appris une excellente nouvelle. Le champion du monde 2018 a vu sa sanction être réduite à seulement 18 mois. Paul Pogba va donc pouvoir reprendre la compétition en mars prochain.

Evra envoie Pogba à l'OM !

Et Patrice Evra n’a pas manqué de faire une annonce qui a mis le feu au mercato de l’OM. « Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l’OM (...) Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte » a lancé l’ancien latéral gauche français, passé par la Juventus et l’OM. Une folie pourrait d’ailleurs se préparer pour l’avenir de Paul Pogba.

Pogba «pourrait être disponible sur le mercato à partir de janvier»

« Le sentiment en interne à la Juventus est qu’ils sont convaincus de leur décision de se séparer de Pogba. Ils attendaient une annonce officielle sur la suspension de Pogba, et maintenant elle est là. [...] Donc il pourrait être disponible sur le mercato à partir de janvier, ou mars quand il pourra rejouer. [...] Il se rapproche d’un retour au football, et une folie pourrait avoir lieu puisqu’il sera bientôt agent libre » a indiqué Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside. L’OM est prévenue. Reste maintenant à voir ce que Paul Pogba décidera de faire pour la suite de sa carrière. Le joueur de 31 ans pourrait découvrir la Ligue 1 d'ici quelques mois. À suivre...