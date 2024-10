Pogba - OM : La porte est ouverte !

Alexis Brunet

Antoine Griezmann n’est pas le seul joueur français à faire parler de lui dernièrement. Alors qu’il avait été condamné à une suspension de quatre ans, Paul Pogba pourrait finalement faire son retour dès mars 2025. Une bonne nouvelle dont ne devrait pas profiter la Juventus, qui ne compte pas garder le champion du monde 2018. Cela pourrait faire les affaires de l’OM, qui pourrait recevoir un coup de main de l’un de ses anciens joueurs.

Cette semaine, à 33 ans, Antoine Griezmann a décidé de mettre un terme à sa carrière en équipe de France. Une décision qui a fait l’effet d’une bombe et il ne reste donc plus beaucoup de champions du monde 2018 encore en activité avec les Bleus. Beaucoup ont pris leur retraite internationale, mais d’autres sont à l’écart de la sélection pour d’autres raisons.

De Zerbi et l’OM déjà sous pression pour le prochain transfert ? https://t.co/1HrppQYSq6 pic.twitter.com/IZ71r2js3z — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

Paul Pogba pourrait faire son retour en mars 2025

Depuis plusieurs années, Paul Pogba a disparu des radars de l’équipe de France. Actuellement, le milieu de terrain ne peut tout simplement pas être sélectionné par Didier Deschamps, car il est suspendu, suite à une affaire de dopage. Mais alors que sa suspension devait être de quatre ans, elle a été réduite par le TAS. Ainsi, l’ancien joueur de Manchester United pourrait rejouer dès mars 2025.

Pogba bientôt à l’OM ?

Pour le moment, Paul Pogba est encore sous contrat jusqu’en 2026 avec la Juventus, mais rien n’indique que son retour à la compétition se fera sous les couleurs blanches et noires. D’après les informations du journaliste du Parisien Abdellah Boulma, le milieu de terrain ne sera pas conservé par la formation italienne. Cette décision pourrait bien faire les affaires de l’OM, cité comme potentiel point de chute par Patrice Evra, qui a déclaré, sur RMC, qu’il allait appeler Mehdi Benatia pour lui parler de Paul Pogba. « Je ne pense pas que Motta veuille de Paul. À 99%, je pense qu’on ne reverra pas Paul sous les couleurs de la Juve. Il faut tourner la page. C’est dur, il faut qu’il y ait un air nouveau car il a traversé des blessures et des difficultés comme l’affaire de dopage. Il a une dalle mais une dalle incroyable ! C’est un Pogba avec les crocs qui va revenir. Le foot lui manque énormément. Pour lui, regarder les matches, aussi ceux de l’équipe de France…, il était abattu. Intérieurement, il était brisé (…) Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l’OM (…) Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte. » Affaire à suivre...