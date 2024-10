Mercato - OM : «Pas un choix d’argent», il balance sur son retour à Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Attaquant de l’OM entre 1997 et 2000, Fabrizio Ravanelli y a fait son retour l’été dernier, lui qui a été nommé conseiller institutionnel et sportif. Un retour initié par Pablo Longoria, comme l’a confié l’ancien international italien, qui n’a pas hésité une seule seconde lorsque cette opportunité s’est présentée à lui.

Après Mehdi Benatia en novembre 2023, un autre ancien joueur de l’OM a intégré l’organigramme du club dernièrement. Au début du mois de juillet, Marseille a annoncé le retour de Fabrizio Ravanelli, nommé conseiller institutionnel et sportif. Un retour expliqué par l’ancien attaquant italien.

« J’ai dit oui tout de suite, pas besoin de temps de réflexion »

« Pablo m’a téléphoné à la fin de la saison, il m’a proposé de devenir dirigeant, j’ai dit oui tout de suite, pas besoin de temps de réflexion, je me suis mis à disposition. J’ai tout de suite appelé la Juve et la télé qui m’employait pour les prévenir que j’avais une autre possibilité qui me rendait fier. C’est pas un choix d’argent mais un choix du cœur », a confié Fabrizio Ravanelli, dans un entretien accordé à 1899 L’Hebdo de La Provence.

Bientôt une promotion pour Ravanelli

L’Italien pourrait d’ailleurs bientôt prendre du galon au sein de l’OM. Comme indiqué par L'Équipe, Pablo Longoria souhaite se concentrer sur ses fonctions aux conseils d’administration de la LFP et de l’ECA et pourrait donner plus de responsabilités à Fabrizio Ravanelli.