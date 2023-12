Mercato - PSG : Après ce transfert, une décision forte est prise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif en coulisses, le PSG semble proche de boucler l'arrivée de ses deux premiers renforts qui viendront du Brésil à savoir Lucas Beraldo (Sao Paulo) et Gabriel Moscardo (Corinthians). Concernant ce dernier, son transfert semble d'ailleurs quasiment acté et alors qu'un prêt jusqu'à la fin de la saison ait été annoncé, le PSG compte bien conserver Moscardo après son arrivée.

Le mercato d'hiver n'ouvrira ses portes que le 1er janvier, mais le PSG n'a visiblement pas de temps à perdre. Et pour cause, Luis Campos semble avoir déjà bouclé deux transferts au Brésil, à savoir ceux du défenseur de Sao Paulo Lucas Beraldo et du milieu de terrain du Corinthians Gabriel Moscado. Au total, le club de la capitale devrait débourser environ 50M€ pour ce package, dont 22M€ pour Moscardo, qui semble bien être le joueur le plus proche d'un transfert au PSG.

PSG : Une fake News est dénoncée sur Zaïre-Emery https://t.co/9aYJa9RQeP pic.twitter.com/PhNh4xUoF5 — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Moscardo ne sera finalement pas prêté

Foot Mercato confirme d'ailleurs que le transfert de Gabriel Moscardo est imminent, les négociations avec le Corinthians sont entrées dans une phase finale qui pourraient aboutir prochainement. Le jeune milieu de terrain brésilien devrait être la première recrue de l'hiver du PSG. Et alors que l'idée d'un prêt avait été évoquée, notamment vers son club actuel, jusqu'à la fin de la saison, Gabriel Moscardo devrait bel et bien rester à Paris où il pourrait avoir une place dans la rotation durant la seconde partie de saison.

Le président du Corinthians vend la mèche