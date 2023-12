Mercato - PSG : Deux opérations inattendues se préparent

Hugo Chirossel

Alors que le mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes, le PSG est sur le point de boucler deux transferts en provenance du Brésil. En effet, le club de la capitale est proche de s'attacher les services de Gabriel Moscardo, ainsi que de Lucas Beraldo. Cependant, les dirigeants parisiens auraient prévu de prêter les deux joueurs.

Après avoir manqué Endrick et Vitor Roque, le PSG prospecte toujours au Brésil. Ces dernières semaines, le club de la capitale est annoncé sur la piste de Gabriel Moscardo. D’après les informations de Fabrizio Romano, le milieu de Corinthians est déjà d’accord pour rejoindre Paris.

Mercato - PSG : Un crack a signé, Luis Enrique jubile https://t.co/aUcgx812S4 pic.twitter.com/3rswopcJVq — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Après Moscardo, le PSG fonce sur Beraldo

Un transfert qui pourrait avoisiner les 25M€, mais dans le même temps, un autre Brésilien pourrait lui aussi s’engager avec le PSG : Lucas Beraldo. Toujours selon Fabrizio Romano, il n’y a plus que des détails à régler avant que le défenseur de Sao Paulo ne soit lui aussi un joueur parisien, contre un montant estimé à 20M€.

Un prêt pour Moscardo et Beraldo ?