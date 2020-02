Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri, un parcours semé d’embûches pour Leonardo ?

Publié le 15 février 2020 à 0h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain et Manchester United seraient en pole pour Massimiliano Allegri, mais deux autres clubs pourraient venir compliquer les choses.

Sans club depuis son départ de la Juventus en juin dernier, Massimiliano Allegri pourrait revenir aux affaires en vue de la saison prochaine. Contacté par Leonardo en décembre dernier selon nos informations, l’Italien plaît beaucoup du côté du Paris Saint-Germain. Ce n’est pas tout, puisque les dirigeants de Manchester United voudraient également miser sur lui pour remplacer Ole Gunnar Solskjær.

Après United, le Milan AC et l’AS Roma rêvent d’Allegri