Mercato - PSG : Allegri ferait une fleur à Pochettino pour Pogba !

Publié le 8 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien qu’elle fut annoncée comme étant une potentielle menace du PSG dans la course à la signature de Paul Pogba, la Juventus ne serait plus dans le coup. Explications.

Avant que Lionel Messi ne débarque au PSG le 10 août dernier, la venue de Paul Pogba était régulièrement évoquée dans la presse et L’Équipe a confirmé la tendance dans son édition de jeudi. En ce qui concerne le prochain mercato estival, moment où Pogba pourrait être libre de tout contrat s’il ne prolongeait pas à Manchester United, le PSG garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation.

La Juventus jetterait l’éponge pour Pogba