PSG : À Madrid, la porte est maintenant fermée pour Kylian Mbappé

Publié le 7 septembre 2022 à 21h10 par Bernard Colas

Attendu du côté du Santiago Bernabéu en fin de saison dernière, Kylian Mbappé a finalement décidé de snober le Real Madrid en prolongeant son bail avec le PSG. Une décision qui n’est pas passée en Espagne, où les dernières déclarations de l’international français publiées par le New-York Times ont ravivé la colère ibérique.

Alors qu’il semblait promis au Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement décidé en fin de saison dernière d’apposer sa signature sur un nouveau contrat avec le PSG. Le champion du monde tricolore est désormais engagé avec l’écurie parisienne jusqu’en juin 2025, tandis que les Merengue n’ont pas bouclé le moindre renfort offensif durant l’été, Florentino Pérez étant persuadé de sortir gagnant du dossier Mbappé. Malgré sa décision, le Bondynois n’a pas tiré un trait sur un avenir du côté du Santiago Bernabéu. Dans un entretien accordé au New York Times en juin dernier et publié ce mercredi par le média américain, Kylian Mbappé a clairement laissé la porte ouverte à une future arrivée au Real Madrid. « Vous ne savez jamais ce qui va se passer », a confié l’attaquant du PSG. « Vous n'y êtes jamais allé, mais on dirait que c'est comme votre maison, ou quelque chose comme ça », a-t-il ajouté au sujet de l’écurie merengue. Une déclaration qui a rajouté de l’huile sur le feu, puisqu’en Espagne, la sortie de Kylian Mbappé n’a pas du tout été bien reçue.

La déclaration de Mbappé au Real ne passe pas en Espagne

Après sa grande performance face à la Juventus (2-1), Kylian Mbappé était au centre des discussions dans l’émission El Chiringuito ce mardi soir, l’occasion pour les chroniqueurs de se lâcher après les propos tenus par l’attaquant français au sujet du Real Madrid. « Personne n’y croit », a notamment lancé Guti, ancienne gloire de la Casa Blanca . Une position partagée par Juanma Rodríguez, journaliste espagnol : « Ce type est un très bon footballeur, mais il aurait été un bien meilleur joueur de poker. Et je lui prédis une importante carrière politique. Je veux dire, si j'étais Macron, je le tenterais. Parce que c'est un politicien de première classe. » « Il essaie d'apaiser la haine qu'il a suscitée à Madrid », juge pour sa part Fernando Sanz, formé au Real.

⛔ "MADRID JAMÁS SERÁ TU CASA" ⛔🔥 "Aquí se viene de RODILLAS y TÚ LLEGAS TARDE" 🔥⚡ @As_TomasRoncero 'estalla' contra MBAPPÉ en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/GGoDJP50zR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 7, 2022

« Mbappé ne viendra jamais à Madrid et ce ne sera jamais sa maison »