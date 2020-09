Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Doha, Eduardo Camavinga fait fureur !

Publié le 3 septembre 2020 à 19h45 par Th.B. mis à jour le 3 septembre 2020 à 20h42

À l’instar du recrutement de Kylian Mbappé, le PSG aimerait mettre la main sur un autre jeune talent du football français en la personne d’Eduardo Camavinga (17 ans). Et ce serait un dossier instigué par Doha.

Pendant de longues semaines, voire de longs mois, Eduardo Camavinga a animé le mercato, et particulièrement lors de l’arrêt des compétitions à cause du Covid-19. Néanmoins, et alors que le Real Madrid, le Borussia Dortmund, le Milan AC ou encore Manchester United étaient sur les rangs pour tenter de l’accueillir, le jeune milieu de terrain du Stade Rennais a décidé de rempiler pour une saison supplémentaire en Bretagne. C’est le message qu’il a récemment fait passer lors d’une entrevue avec Téléfoot La Chaîne. Mais ce ne serait que partie remise pour le PSG qui en pincerait bel et bien pour le Rennais de 17 ans.

L’émir du Qatar en personne négocierait pour Camavinga !