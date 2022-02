Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse sortie sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 4 février 2022 à 22h45 par D.M.

Attaquant de Galatasaray, Bafétimbi Gomis a donné son avis sur le feuilleton Kylian Mbappé et sur la suite de son aventure au PSG.

Le feuilleton Kylian Mbappé devrait animer le prochain mercato estival. Le joueur parisien voit son contrat expirer en juin prochain et n’a toujours pas signé de nouveau bail. Les dirigeants qataris essayent de parvenir à un accord avec le champion du monde 2018, mais ce dernier est de plus en plus proche du Real Madrid. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Kylian Mbappé a donné son accord aux responsables merengue et semble parti pour quitter le PSG à la fin de la saison.

« On respectera sa décision parce qu’il a toujours respecté le maillot du PSG »