Mercato : Pour cette star de Klopp, le PSG et Barcelone sont enfin fixés !

Publié le 4 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Afin d’empêcher le PSG ou encore le FC Barcelone de recruter Mohamed Salah, Liverpool serait prêt à lui proposer un contrat en or dépassant toute proposition jamais faite dans l’histoire du club anglais.

Comme The Transfer Window Podcast , Le Parisien ou encore Téléfoot l’ont fait savoir ces derniers mois, du côté de Doha, le profil de Mohamed Salah serait particulièrement apprécié. L’attaquant de Liverpool dispose d’ailleurs d’un contrat qui arrivera à expiration en juin 2023 et pourrait être une belle pioche de la part du PSG dans le cadre d’un potentiel départ libre de Kylian Mbappé à la prochaine intersaison. Cependant, ESPN a récemment fait savoir qu’en raison de la venue surprise de Lionel Messi, le coup Salah ne serait plus vraiment envisageable. Au FC Barcelone, d’après El Nacional , on aimerait profiter de la volonté de l’Égyptien de connaître la Liga afin de s’attacher ses services.

Liverpool est prêt à casser la banque pour Salah !