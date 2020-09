Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas tient sa «meilleure recrue» !

Publié le 6 septembre 2020 à 5h15 par A.M.

Après une saison blanche, Florian Thauvin a fait un retour remarqué à la compétition et pourrait bien être la vraie recrue estivale de l'OM comme le pense Eric Roy.

La saison dernière aura été très frustrante pour Florian Thauvin. Blessé à la cheville dès la préparation estivale, le Champion du monde a connu une saison blanche puisqu'il revenait à la compétition juste avant l'arrêt définitif de la saison suite à la crise sanitaire. Mais l'ancien joueur de Newcastle est désormais disponible pour l'OM et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a fait une retour remarqué à la compétition. Contre Brest (3-2), Florian Thauvin a inscrit un but et délivré deux passes décisives sur coup de pied arrêté. Par conséquent, Eric Roy estime que l'international français est la vraie recrue de l'OM.

Thauvin, la grande recrue de l'OM