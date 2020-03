Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas bientôt fixé sur son avenir ?

Publié le 23 mars 2020 à 14h30 par La rédaction

Pas encore certain de rester à l’OM si le club ne lui offre pas toutes les garanties sportives, André Villas-Boas va bientôt être fixé. Fair-play financier et recrutement, les réponses vont tomber dans quelques semaines.

Si l’avenir de Villas-Boas semble toujours flou, des réponses pourraient tomber dans quelques semaines pour le coach portugais de l’OM. A l’heure où le monde du football est à l’arrêt à cause de la crise sanitaire du Coronavirus, l’OM est deuxième de Ligue 1, et plus que jamais en lice pour une qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Une qualification qui pourrait finalement coûter beaucoup à l’OM…

Fair-play financier et recrutement en question

L’avenir d’André Villas-Boas à l’OM ne semble pourtant pas assuré, et ce malgré les bonnes performances depuis le début de saison. En effet, le club phocéen doit rééquilibrer sa balance financière, et se retrouve en danger à cause du fair-play financier. Si l’OM ne réalise pas de grosses ventes, le club pourrait se retrouver avec une sanction similaire à celle de Manchester City sur le dos. Pour rappel, le club anglais a été exclu de toute compétition européenne pour les deux prochaines saisons.



Outre cet aspect, le recrutement pose aussi question du côté de Marseille. Vu que le club doit réaliser de grosses ventes, il pourrait perdre plusieurs membres essentiels de son effectif. Problème : avec ses soucis financiers, le club ne pourra sûrement pas réinvestir sur le marché des transferts, ce qui pourrait pousser AVB à un départ, si le club ne possède pas l’effectif d’une qualité suffisante pour être compétitif en Coupe d’Europe.