Mercato - LOSC : Un duel de folie pour Victor Osimhen ?

Publié le 23 mars 2020 à 13h30 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Manchester United et le Real Madrid sont intéressés par Victor Osimhen. Le duel entre les deux clubs promet d’être épique !

Qui s'arrachera Victor Osimhen ? Arrivé l’été dernier en provenance de Charleroi contre 12M€ du côté du LOSC, l’attaquant nigérian a désormais toute l’Europe à ses pieds. Avec ses performances XXL depuis le début de saison, la valeur de Victor Osimhen a plus que doublé, étant désormais évalué à plus de 30M€. Et deux énormes clubs sont d’ores et déjà sur son dos…

Manchester United et le Real Madrid sur son dos

Deux clubs se tirent la bourre pour le buteur du LOSC. Manchester United, toujours à la recherche d’un buteur depuis le départ de Romelu Lukaku du côté de l’Inter Milan, a jeté son dévolu sur l’attaquant nigérian selon nos informations. Alors que Anthony Martial et Marcus Rashford sont meilleurs sur les ailes, Ole Gunnar Solskjaer pourrait, avec l’arrivée d’Osimhen, aligner trois attaquants très rapides, et martyriser une bonne partie des défenses de Premier League.



Mais un autre concurrent commence à pointer le bout de son nez. Même si Kylian Mbappé reste la priorité offensive de Zinedine Zidane, le Real Madrid a manifesté son intérêt pour le buteur du LOSC. Alors que le Real a besoin d’un buteur pour suppléer Karim Benzema, seul attaquant au-dessus des 10 buts depuis le début de la saison, le montant du transfert de Osimhen pourrait d’ores et déjà dépasser les 80M€ demandés pour Nicolas Pépé, parti à Arsenal l’été dernier…