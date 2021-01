Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a été recalé par un joueur !

Publié le 25 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

En instance de départ pour Aston Villa, Morgan Sanson a clairement signifié à André Villas-Boas qu’il ne souhaitait pas disputer la rencontre entre l’AS Monaco et l’OM samedi soir.

Le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité le 18 janvier dernier, et la tendance s’est confirmée ces dernières heures : Morgan Sanson va quitter l’OM pour rejoindre Aston Villa, et André Villas-Boas perd donc l’un de ses hommes forts dans l’entrejeu. D’ailleurs, l’entraîneur portugais souhaitait pouvoir s’appuyer sur Sanson pour le déplacement de l’OM à Monaco samedi soir en championnat (défaite 3-1), mais il a indiqué en conférence de presse d’après-match que le joueur avait refusé de disputer la rencontre.

« Mister, honnêtement, c’est difficile pour moi »