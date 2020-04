Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une pépite de l’OM interpelle la direction !

Publié le 13 avril 2020 à 4h45 par T.M.

Avec des finances réduites, l’OM pourrait devoir miser encore plus sur ses pépites. Alexandre Philiponeau a d’ailleurs tenu à afficher ses ambitions pour son avenir.

Si la menace du fair-play financier est temporairement suspendue, il n’empêche que les finances de l’OM ne sont pas bonnes. Recruter ne sera donc pas si simple, d’autant plus qu’il faudra se préparer pour une possible participation en Coupe d’Europe. La solution pour André Villas-Boas sera peut-être alors de s’appuyer sur la formation marseillaise très prometteuse. C’est notamment le cas d’Alexandre Philiponeau. Si ce dernier n’a jamais eu sa chance en pro pour le moment, il a fait ses preuves en National 2 avec la réserve. Mais pour le joueur de l’OM, il est temps de voir plus haut.

« J’ai besoin de jouer »