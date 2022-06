Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'intérêt de Longoria est dévoilé pour un crack belge

Publié le 11 juin 2022 à 23h00 par La rédaction

A la recherche d’éléments capables de renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille s’intéresserait à Pierre Dwomoh. Sous contrat avec le Royal Antwerp jusqu’en juin 2026, le joueur de 17 ans serait pisté pour renforcer l’entrejeu. Toutefois, l’OM devra faire face à la concurrence de l’Inter ainsi que de Benfica.

Désireux d’offrir à Jorge Sampaoli un effectif capable d’obtenir de bons résultats en Ligue des champions, Pablo Longoria multiplie les pistes dans chaque secteur. Toutefois, si les noms de Jordan Veretout, Miralem Pjanic ou encore Dries Mertens sont notamment évoqués, l’Olympique de Marseille ne compte pas recruter que des joueurs d’expérience. En effet, les Phocéens souhaitent également garantir l’avenir du club en attirant de jeunes talents, et une pépite aurait été identifiée en Belgique. A seulement 17 ans, Pierre Dwomoh cumule 14 apparitions avec Anvers, ce qui aurait suffi pour taper dans l’œil de l’OM selon son agent. Toutefois, la concurrence est rude.

Mercato - OM : Une réponse tombe déjà pour l'avenir de Gerson https://t.co/Fl9fgUh1Oe pic.twitter.com/PsExhUv4ev — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

Marseille s’intéresse à Pierre Dwomoh