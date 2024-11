Mercato - OM : Une offre est révélée pour un buteur !

Arnaud De Kanel

L'OM s’est activé sur le marché des transferts suite au départ de Pierre-Emerick Aubameyang et à la blessure de Faris Moumbagna. Dans sa recherche de profils offensifs, le club phocéen a exploré plusieurs options, aboutissant finalement aux arrivées d’Elye Wahi et de Neal Maupay. Mais un attaquant italien aurait également été contacté.

Dynamique et (très) ambitieux sur le marché des transferts cet été, l'OM a dû faire face à des défis de taille pour offrir une attaque de rêve à Roberto De Zerbi. Après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang et la blessure de Faris Moumbagna, le club phocéen s'est retrouvé dans l’obligation de trouver un nouvel avant-centre. C'est ainsi qu’Elye Wahi et Neal Maupay ont posé leurs valises à Marseille, apportant chacun leur style et leur expérience pour combler ce vide offensif. Mais le club ne s'est pas arrêté là : des pistes prestigieuses ont été explorées, comme celle menant à Eddie Nketiah et Youssoufa Moukoko, montrant les ambitions marseillaises pour renforcer leur effectif en vue de la nouvelle saison. Ces deux dernières sont restées sans suite, au même titre qu'une piste menant à un attaquant italien qui n'avait pas été révélée pendant l'été.

De Zerbi voulait Raspadori

Et selon Francesco Modugno, cet attaquant n'était autre que Giacomo Raspadori. En effet, d'après le journaliste italien, Roberto De Zerbi avait coché le nom du joueur évoluant au Napoli. Les deux hommes avaient travaillé ensemble à Sassuolo.

«C'est un joueur qui aurait pu aller à Marseille»

« Raspadori ? C'est un joueur qui aurait pu aller à Marseille, qui a fait une offre très sérieuse à Naples cet été. Le club a refusé. Roberto De Zerbi, qui est l'entraîneur qui l'a le plus apprécié tout au long de sa carrière, le considère comme un vrai avant-centre. Le joueur se sent également à sa place dans ce rôle », a déclaré Modugno au micro de Sky Sport. Giacomo Raspadori doit certainement en vouloir à son club actuel puisqu'il ne joue quasiment pas depuis le début de la saison. La forme étincelante de Romelu Lukaku le condamne à un statut de remplaçant sous les ordres d'Antonio Conte. Reste à voir si l'OM retentera de relancer sa jeune carrière.