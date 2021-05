Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une occasion en or pour Longoria dans ce dossier à 20M€ !

Publié le 20 mai 2021 à 1h15 par D.M.

Pour remplacer Florian Thauvin, l'OM pourrait tenter de recruter Jérémie Boga. Et Sassuolo pourrait bien lui donner un bon de sortie lors du prochain mercato estival.

« L'OM c'est un rêve depuis tout petit, je l'ai toujours dit. Pourquoi pas un jour ! » confiait en juin dernier Jérémie Boga. Et le natif de Marseille pourrait bien avoir l’occasion de réaliser son rêve. Selon les informations de Foot Mercato , l’OM penserait au joueur de Sassuolo pour remplacer Florian Thauvin, en partance pour les Tigres de Monterrey. Pour le laisser filer lors du prochain mercato estival, le club italien réclame une somme comprise entre 15 et 20M€.

Le clan Boga espère « une issue positive »