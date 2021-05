Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation sur les dessous de l’arrivée de Jorge Sampaoli !

Publié le 19 mai 2021 à 22h45 par T.M.

En février dernier, l’OM a officialisé l’arrivée de Jorge Sampaoli. Et en débarquant sur la Canebière, l’Argentin pourrait bien avoir reçu certaines garanties.

Mécontent de l’arrivée d’Olivier Ntcham, André Villas-Boas avait remis sa démission à la direction de l’OM. Mis à pied puis ensuite remercié, le Portugais a vu Jorge Sampaoli prendre sa place sur le banc phocéen. Au terme d’une quête longue de quelques semaines, Pablo Longoria a porté son choix sur l’Argentin, qui officiait alors à l’Atlético Mineiro. Finalement, un accord a été trouvé et depuis la fin du mois de février, Sampaoli est donc le nouvel entraîneur de l’OM.

« Il ne serait pas venu à Marseille si on lui avait mis des limites »