Mercato - OM : Une fake news dénoncée avec le Qatar !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Considéré par l’OM comme un indésirable, au même titre que Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Ulisses Garcia, Jordan Veretout avait été annoncé en début de mercato dans le viseur d’Al-Duhail, au Qatar. Alors que des rumeurs indiquaient qu’il regretterait d’avoir décliné cette proposition, le milieu de 31 ans a nié ces informations.

Arrivé il y a deux ans en provenance de l’AS Rome, Jordan Veretout se retrouve aujourd'hui à un an de la fin de son contrat avec l’OM, qui prendra fin en juin 2025. Comme à Chancel Mbemba (29 ans), Samuel Gigot (30 ans) et Ulisses Garcia (28 ans), Roberto De Zerbi a indiqué au milieu de terrain âgé de 31 ans peu après la reprise de l’entraînement qu’il n’entrait pas dans ses plans.

Mercato : L’OM boucle un transfert à 16M€, il enrage ! https://t.co/JSX4VcW71H pic.twitter.com/9I7rEcm5Qt — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

Veretout responsable de son départ avorté au Qatar ?

Depuis, Jordan Veretout s’entraîne avec la réserve de l’OM, sous les ordres de Jean-Pierre Papin. En début de mercato, il aurait pu prendre la direction d’Al-Duhail, au Qatar. Un accord entre les deux clubs autour d’une indemnité de transfert estimée à 10M€ avait même été évoquée. Mais ce sont les demandes de l'international français (6 sélections) qui auraient fait capoter l’opération.

La mise au point de Veretout sur Al-Duhail

Une version que Jordan Veretout dément. Contacté par RMC Sport, le joueur a nié regretter son départ avorté à Al-Duhail et que ses demandes n’avaient pas été acceptées par le club qatari. Il admet tout de même que sa situation actuelle n’est pas évidente et reste attentif aux offres le concernant d’ici à la fermeture du marché des transferts.