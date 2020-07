Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une décision enfin prise par Jérémie Boga ?

Publié le 27 juillet 2020 à 20h45 par A.C.

Courtisé par un grand nombre de clubs à travers l’Europe, Jérémie Boga semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Révélation de la saison de Serie A, Jérémie Boga attise énormément de convoitises. Selon nos informations, l’Olympique de Marseille garde un œil sur lui, tout comme l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et l’OGC Nice. La presse italienne évoque également un intérêt prononcé d’Arsenal et d’Everton, qui auraient missionné des scouts, afin d’observer Boga tout au long de la saison. C’est pourtant le Napoli de Gennaro Gattuso qui tient la corde, avec La Gazzetta dello Sport qui a évoqué une récente offre de 25M€ plus Amin Younes, pour la pépite de Sassuolo.

Boga voudrait rejoindre le Napoli, mais...