Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une condition est fixée pour l’arrivée d’Alban Lafont !

Publié le 7 avril 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que l’OM aurait lancé les discussions pour Alban Lafont, Pablo Longoria devra avoir certains arguments pour convaincre l’actuel portier prêté au FC Nantes.

Où jouera Alban Lafont la saison prochaine ? A 22 ans, le portier français souhaiterait se lancer un nouveau défi loin du FC Nantes, où il est actuellement prêté, et loin de la Fiorentina, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024. En effet, Lafont aurait déjà averti la direction des Canaris et la Viola de ses intentions et en coulisse, son entourage serait déjà passé à l’action. Des discussions auraient ainsi été lancées avec différents clubs, parmi lesquels l’OM où il pourrait alors prendre la succession de Steve Mandanda.

Lafont veut voir plus haut !