Mercato - OM : Un transfert se précise en Ligue 1 !

Après avoir vendu Leny Yoro à Manchester United dans le cadre d’un transfert estimé à 63M€, le LOSC est à la recherche d’un nouveau défenseur central. Dans cette optique, les Dogues seraient notamment intéressés par Samuel Gigot. Ce dernier n’entre pas dans les plans de l’OM et pourrait bientôt prendre la direction de Lille.

Jordan Veretout (31 ans), Chancel Mbemba (29 ans), Pau Lopez (29 ans)... Plusieurs joueurs jusque-là considérés comme des cadres sont poussés vers la sortie par l’OM lors de cette période de mercato. Une situation qui concerne également Samuel Gigot, arrivé il y a deux ans en provenance du Spartak Moscou.

L’OM a accepté une offre de Trabzonspor

Roberto De Zerbi ne compte pas sur le défenseur âgé de 30 ans et l’OM souhaite s’en séparer, d’autant plus qu’il n’a plus qu’un an de contrat. En ce sens, une offre de Trabzonspor avait été acceptée pour Samuel Gigot, mais ce dernier n’était pas très emballé par un départ en Turquie.

Ça chauffe pour Gigot au LOSC

Il serait en revanche plus intéressé par le LOSC. Comme indiqué par L'Équipe, les Dogues penseraient à Nayef Aguerd et Samuel Gigot afin de remplacer Leny Yoro, parti à Manchester United. Selon La Tribune OM, il y aurait de fortes chances de voir le défenseur de l’OM rejoindre Lille. Ce dossier avancerait très vite et Bruno Génésio aimerait le voir arriver rapidement.