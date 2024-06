Mercato - OM : Un transfert bouclé grâce à Marcelino ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lundi, le Sénégalais Pape Gueye a annoncé son départ de l'OM. Le milieu de terrain de 25 ans arrive à la fin de son contrat et son départ était attendu depuis un moment déjà. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, il a confié être arrivé du Havre en 2020 les étoiles plein les yeux et son avenir devrait maintenant s'écrire en Espagne, où il a déjà fait un séjour l'année dernière au FC Séville.

Pape Gueye a vécu des hauts et des bas à Marseille et l'heure est venue pour lui de quitter officiellement le club. En fin de contrat à la fin du mois, le natif de Montreuil a dit adieu et il devrait assez vite rebondir puisque selon la presse espagnole, il aurait des contacts très rapprochés avec Marcelino.

Gueye a un accord avec Villarreal

A 25 ans, Pape Gueye pourrait rejoindre Villarreal cet été, lui qui est maintenant libre de signer où il veut. L'international sénégalais aurait passé un accord préliminaire avec le club de Liga d'après les informations de l' EFE , agence de presse espagnole. Le Mundo Deportivo précise donc qu'il pourrait devenir la première recrue estivale du club à la suite des adieux publics de lundi.

Marcelino, la clé de ce transfert

En occupant brièvement le poste d'entraîneur de l'OM au début de la saison, Marcelino avait choisi de démissionner sous la pression des supporters. Entre temps, il avait noué un certain lien avec des joueurs, à commencer par Pape Gueye. Depuis, l'entraîneur espagnol a repris ses fonctions à Villarreal, raison pour laquelle le Sénégalais opterait pour ce club. Il retrouverait alors le championnat espagnol après sa période de prêt l'année dernière à Séville.