Mercato - OM : Un sauveur nommé... Nasser Al-Khelaïfi ?

Publié le 15 mai 2020 à 5h30 par T.M.

Accusant un énorme déficit budgétaire, l’OM pourrait toutefois recevoir un coup de pouce du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi.

Alors que Frank McCourt a déjà investi plusieurs millions d’euros pour ramener l’OM sur le devant de la scène, l’Américain ne voudrait désormais plus remettre d’argent de sa poche. Cela tombe mal, les comptes du club phocéen sont que jamais dans le rouge er forcément, la crise liée au coronavirus n’a pas arrangé les choses. A l’OM, le déficit atteindrait les 100M€ et pour s’éviter des problèmes avec le fair-play financier, il va falloir vite résorber ce trou. Comment ? Il va falloir vendre et se séparer des joueurs à forte valeur marchande.

Merci le PSG ?

Ils sont plusieurs à répondre à ce critère et notamment Boubacar Kamara. Bien qu’il ait prolongé il y a quelques mois, le défenseur pourrait prochainement quitter l’OM. Pour aller où ? Selon Bertrand Latour, le PSG serait intéressé par le Français. Un renfort sur le plan sportif, mais visiblement, Nasser Al-Khelaïfi aurait une autre idée derrière la tête avec cette arrivée de Kamara. En effet, le président du PSG verrait d’un bon oeil le fait de pouvoir aider l’OM à réduire ses dettes. Le club de la capitale sera-t-il donc le sauveur des Phocéens ? Réponse cet été.