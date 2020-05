Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle menace pour cette piste en Ligue 2 ?

Publié le 24 mai 2020 à 20h45 par La rédaction

Alors qu’il avait signé un pré-contrat du côté de Watford, en Premier League, le jeune milieu défensif du Havre Pape Gueye aurait toujours la côte en Ligue 1, où l’OM serait toujours intéressé par son profil. Cependant, un autre concurrent pourrait faire surface…

Il y a quelques semaines, on apprenait, via un communiqué officiel de Watford, la signature du jeune milieu défensif du Havre Pape Gueye jusqu’en 2024. Un pré-contrat qui ne satisferait finalement pas le pensionnaire de Ligue 2. Suite à cela, Andoni Zubizarreta, alors toujours en fonction en tant que directeur sportif du côté de l’OM, avait coché son nom sur sa short-list, et relancé ce dossier ainsi que l’intérêt de l’OM. Et désormais, c’est un nouveau club de Ligue 1 qui se manifesterait pour tenter de faire signer le jeune milieu havrais…

Angers également dans le coup ?