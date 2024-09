Mercato - OM : Un joueur fait ses adieux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif en matière de transferts, même lorsque le mercato est fermé, l'OM a poursuivi son dégraissage après le 30 août en se séparant de plusieurs joueurs, dont Jordan Veretout qui s'est engagé avec l'OL dans le cadre d'un transfert sec de 4M€, ainsi que 3M€ de bonus. Et le milieu de terrain français a fait ses adieux au club phocéen.

Déjà très actif durant le mercato, l'OM a poursuivi sur sa lancé après la fermeture du marché des transferts. Et pour cause, le club phocéen a profité du fait que le marché soit encore ouvert en Grèce pour prêter Azzedine Ounahi au Panathinaïkos, tandis que chaque club de Ligue 1 a le droit de recruter un joker. L'OL en a profité pour boucler le transfert de Jordan Veretout recruté pour 4M€ + 3M€ de bonus. Recruté en 2022, le milieu de terrain français a d'ailleurs remercié les Marseillais pour leur soutien après son départ.

Le message de Veretout

« C’est l’heure pour moi de vous dire au revoir. J’ai passé 2 belles saisons ici, j’ai vécu des émotions fortes, j’ai toujours essayé de respecter les valeurs du club et de ne pas tricher. J’ai vécu des émotions fortes durant ces 2 années avec la naissance de mon fils à Marseille… la découverte de la Ligue des Champions qui était un rêve de gamin pour moi… l’épopée en Europa League et les chaudes soirées du Vélodrome… », écrit Jordan Veretout sur Instagram avant de poursuivre.

«Vous m’avez soutenu durant ces 2 saisons et je vous remercie pour votre soutien»

« Je souhaite avant tout vous remercier, vous, les supporters, ceux qui font vivre ce club et qui en sont l’identité. Vous m’avez soutenu durant ces 2 saisons et je vous remercie pour votre soutien. Merci également à mes coéquipiers et au staff qui nous ont encadré. Une nouvelle aventure se présente pour moi et je vous souhaite une bonne continuation et une belle saison », ajoute le nouveau joueur de l'OL.