Mercato - OM : Un joueur de Sampaoli prêt à claquer la porte ?

Publié le 5 décembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Totalement mis de côté cette saison par Jorge Sampaoli qui lui a d’ailleurs publiquement accordé un bon de sortie pour le prochain mercato, Jordan Amavi commence sérieusement à s’interroger sur son avenir à l’OM.

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 avec l’OM et qui avait été prolongé au printemps dernier, Jordan Amavi devrait prochainement quitter le club phocéen comme lui a d’ailleurs invité à le faire Jorge Sampaoli vendredi en conférence de presse : « Jordan ou d'autres ont le droit de chercher une porte de sortie. L'important c'est que le joueur progresse, si on n'y arrive pas peut-être qu'une autre équipe pourra l'y aider. On va voir ce qu'il va se passer avec lui ou d'autres durant le mercato », a lâché l’entraîneur de l’OM. Et Amavi semble avoir reçu le message…

Amavi en plein doute