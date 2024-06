Mercato - OM : Un départ est annoncé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé de plus en plus proche de l’OM dans le cadre d’un transfert avoisinant les 10M€, Lilian Brassier devrait être le premier coup du mercato pour le futur entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi. Mais selon les révélations de Daniel Riolo en direct mercredi soir, cette arrivée va forcément provoquer un départ dans l’effectif de l’OM.

L’OM s’attendait à un été très agité, et effectivement, ça bouge dans les coulisses du club phocéen ! Après de multiples rebondissements dans le feuilleton du nouvel entraîneur, c’est donc Roberto De Zerbi qui devrait venir succéder à Jean-Louis Gasset sur le banc marseillais, et le mercato fait également beaucoup parler à l’OM. Une première recrue semble plus que jamais en approche…

Mercato : Deux gros transferts bouclés par l’OM ? https://t.co/C8xOWEvyS1 pic.twitter.com/64VL1Bm7J1 — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

L’OM va perdre un défenseur avec l’arrivée de Brassier ?

Lilian Brassier (24 ans) serait sur le point de débarquer à l’OM en provenance du Stade Brestois pour environ 10M€. Et à en croire le discours affiché par Daniel Riolo en direct dans l’After Foot sur RMC Sport mercredi soir, ce recrutement ne sera pas sans conséquence pour la suite du mercato estival : « L’arrivée de Brassier, est-ce que ça ne sous-entend pas le départ de Balerdi ? C’est ce que je me suis dit. S’il arrive, c’est qu’il va y avoir un départ derrière », indique Riolo.

