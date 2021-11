Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Sampaoli ? La réponse de Ménès

Publié le 9 novembre 2021 à 0h30 par D.M.

Interrogé sur l'avenir de Jorge Sampaoli, Pierre Ménès a émis des doutes sur la méthode mise en place par le technicien argentin à l'OM.

Arrivé en mars dernier à Marseille, Jorge Sampaoli avait réalisé des prestations prometteuses à l’OM. Mais depuis quelques semaines, le groupe du technicien argentin semble accuser le coup. En Ligue 1, le club phocéen a remporté son match face à Clermont le 31 octobre dernier (1-0), mais reste sur un match nul face au FC Metz (0-0). Après cette dernière rencontre, William Saliba a laissé entendre que le groupe commençait à fatiguer : « Maintenant, on va bien se reposer pendant la trêve. Metz est une équipe qui défend bien, donc c’est dur de bien les faire tourner. On a aussi enchaîné beaucoup de matches. On va se reposer pour bien revenir ». Jorge Sampaoli pourrait-il se retrouver en danger si la situation perdure ? Pierre Ménès a répondu à cette question et en a profité pour s’exprimer durement sur l’entraîneur de l’OM.

Sampaoli ? « Un sacré têtu »