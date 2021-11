Mercato - OM : Pierre Ménès tacle deux recrues estivales de Sampaoli !

Foot - Mercato - OM

Publié le 8 novembre 2021 à 22h10 par T.M.

Revenant sur la rencontre entre l’OM et Metz, Pierre Ménès s’est notamment lâché sur Pol Lirola et Gerson, pas vraiment en forme actuellement.

Cet été, l’OM a été très actif sur le marché des transferts. Pablo Longoria a fait venir une dizaine de recrues, mais pour le moment, toutes n’ont pas le même apport. Si Mattéo Guendouzi ou William Saliba s’imposent dans le système de Jorge Sampaoli, d’autres ont beaucoup plus de mal. Cela vaut notamment pour la grosse recrue de l’été de l’OM, Gerson, ou encore Pol Lirola, loin de ce qu’il avait pu montrer lors de la seconde partie de la dernière saison avec le club phocéen.

« Gerson est au-delà du méconnaissable »