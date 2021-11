Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça va bientôt bouger pour Steve Mandanda…

Publié le 8 novembre 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Cantonné à un rôle de doublure de luxe ces dernières semaines à l’OM, Steve Mandanda a fait un retour aux affaires très remarqué dimanche face au FC Metz. Et le gardien international, qui vit mal cette nouvelle concurrence avec Pau Lopez, aurait d’ailleurs prévu de faire le point dans les prochains mois avec sa direction…

Dimanche, alors que l’OM et le FC Metz se sont quittés dos à dos au stade Vélodrome (0-0), Jorge Sampaoli avait opéré à un choix pour le moins inattendu en titularisant Steve Mandanda à la place de Pau Lopez : « On veut une concurrence saine à tous les postes y compris au poste de gardien de but. C’est pour cela que Steve a joué. Avec les changements, il est important que le niveau de l’équipe ne baisse pas », a indiqué l’entraîneur argentin de l’OM après la rencontre pour justifier ce choix fort, alors que Pau Lopez faisait figure de titulaire indiscutable dans les cages du club phocéen depuis plusieurs semaines. Mandanda, qui a rendu une copie relativement propre face à Metz, n’est pas pour autant certain de continuer l’aventure à long terme avec l’OM.

Mandanda va discuter avec l’OM pour son avenir

En effet, comme l’a révélé L’Equipe dans ses colonnes du jour, Steve Mandanda (36 ans), dont le contrat court jusqu’en juin 2024 à l’OM, aurait déjà prévu de s’entretenir dans les prochains mois avec sa direction pour faire le point sur son avenir. Et en fonction de l’évolution de sa situation personnelle, l’ancien Havrais pourrait décider ou non de changer d’air, surtout si Pau Lopez venait à reprendre le dessus dans la hiérarchie pour les semaines à venir. Mandanda devrait alors certainement se trouver un nouveau point de chute, mais quoi qu’il en soit, ce dossier devrait donc évoluer dans les prochains mois…

