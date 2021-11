Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La terrible annonce de Ménès sur le recrutement de Puel !

Publié le 8 novembre 2021 à 23h10 par D.M.

Malgré la victoire de l'ASSE face à Clermont (3-2), Pierre Ménès ne cache pas son pessimisme sur la situation du club stéphanois.

Mené au score par Clermont, l’ASSE a arraché la victoire grâce à des buts de Jean-Philippe Krasso et de Saïdou Sow dans le temps additionnel (3-2). Trois points qui permettent à la formation de Claude Puel de doubler le FC Metz au classement et de remonter à la 19ème place. Après la trêve internationale, l’ASSE affrontera Troyes le 21 novembre prochain et tentera de continuer sur sa lancée. Mais malgré ce regain de confiance, Pierre Ménès ne se montre pas optimiste.

« Il n’y a pas d’argent pour recruter »