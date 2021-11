Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation sur un retour de Messi au Barça !

Publié le 9 novembre 2021 à 0h45 par Th.B.

Alors qu’il n’a déposé ses valises au PSG que lors de la dernière intersaison, Lionel Messi a publiquement ouvert la porte à un potentiel retour au FC Barcelone dernièrement. Et cette éventualité serait bien d’actualité.

« Est-ce j’aimerais revenir au Barça ? Oui. J’ai toujours dit que j’aimerais pouvoir aider le club et être utile » . Voici une partie du message que Lionel Messi faisait passer à SPORT lors d’une interview publiée le 1er novembre dernier par le quotidien catalan. Au passage, le numéro 30 du PSG ne se montrait pas dupe et soulignait le fait qu’en l’état, un retour imminent ne serait absolument pas possible en raison de la situation financière dans laquelle FC Barcelone est englué. Néanmoins, bien qu’il soit heureux au PSG, Messi aurait bien le Barça en tête pour effectuer son grand retour à l’avenir, quel que soit le rôle.

Un retour au Barça dans un coin de la tête de Messi