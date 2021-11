Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation sur l’arrivée avortée de Matthijs de Ligt !

Publié le 9 novembre 2021 à 0h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone paraissait pourtant être en pole position il y a deux ans pour l’accueillir, Matthijs de Ligt a finalement rejoint la Juventus. Et cela serait un choix directement effectué par le joueur…

Au début du mercato estival 2019, la question de l’avenir de Matthijs de Ligt avait fait l’objet d’un feuilleton. Sur le départ de l’Ajax Amsterdam, le défenseur néerlandais était annoncé dans les visiteurs de trois clubs avec grande insistance : le PSG, la Juventus et le FC Barcelone. Le club catalan a même longtemps fait office de favori dans le dossier, et ce d’autant plus qu’il avait enregistré quelques mois auparavant la signature de son ami Frenkie de Jong. Seulement voilà, un peu contre toute attente, Matthijs de Ligt a finalement rejoint la Juventus, un club qu’il souhaiterait d’ailleurs quitter l’été prochain selon les derniers échos parus dans la presse.

Matthijs de Ligt a refusé de rejoindre le FC Barcelone