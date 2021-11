Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema, Équipe de France... La comparaison osée de Giroud sur l'arrivée de Messi !

Publié le 8 novembre 2021 à 22h45 par H.G.

Désormais hors du groupe de l’Equipe de France, Olivier Giroud estime que Karim Benzema a eu besoin d’un temps d’adaptation similaire à celui de Leo Messi au PSG pour performer.

Arrivé cet été au PSG, Leo Messi ne fait pas encore parler sa magie dans la capitale française. En effet, même s’il a inscrit trois buts en trois matchs de Ligue des champions disputés, l’international argentin n’a pas encore ouvert son compteur en Ligue 1 et peine encore à trouver ses marques dans le jeu de l’équipe entrainée par Mauricio Pochettino. Seulement voilà, il n’y a pas forcément lieu de s’inquiéter pour autant quand on écoute le discours d’Olivier Giroud. En effet, le buteur de l’AC Milan considère que le temps d’adaptation dont a besoin Leo Messi au PSG est le même que celui qui était nécéssaire pour Karim Benzema en Equipe de France.

« Il n’y a pas d’alchimie de trouvée en cinq minutes »