Mercato - OM : Un appel XXL révélé avant de signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En juillet dernier, Fabrizio Ravanelli faisait son grand retour du côté de l’OM. Ancien joueur du club phocéen, il était alors nommé conseiller institutionnel et sportif. Intégrant l’organigramme de l’OM, l’Italien est revenu sur sur l’appel de Pablo Longoria et celui qu’il a passé à la Juventus pou annoncer qu’il signait à Marseille.

Fabrizio Ravanelli est de nouveau à l’OM. Cette fois, le voilà au sein de l’organigramme du club phocéen. Un retour officialisé en juillet dernier. « L’OM est heureux d’annoncer le retour de Fabrizio Ravanelli à l’Olympique de Marseille. L’ancien attaquant olympien, qui a revêtu le maillot bleu et blanc et porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises entre 1997 et 1999, revient au club en tant que conseiller institutionnel et sportif », pouvait-on lire dans le communiqué de l’OM.

« J’ai dit oui tout de suite »

Pour 1899 L’Hebdo, Fabrizio Ravanelli est revenu sur son retour à l’OM, avouant avoir contacté la Juventus pour annoncer sa signature : « Pablo m’a téléphoné à la fin de la saison, il m’a proposé de devenir dirigeant, j’ai dit oui tout de suite, pas besoin de temps de réflexion, je me suis mis à disposition ».

« J’ai tout de suite appelé la Juve et la télé qui m’employait pour les prévenir »

« J’ai tout de suite appelé la Juve et la télé qui m’employait pour les prévenir que j’avais une autre possibilité qui me rendait fier. C’est pas un choix d’argent mais un choix du coeur », a poursuivi Ravanelli.