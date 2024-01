Mercato - OM : Transfert à 6M€, ce n’est pas fini !

Axel Cornic

A la recherche d’un latéral gauche après le départ de Renan Lodi, Pablo Longoria a décidé de miser sur Ulisses Garcia, arrivé tout récemment en provenance des Young Boys de Berne. Mais l’Olympique de Marseille aura besoin d’un autre renfort à ce poste et une piste qui semblait totalement compromise pourrait bien revenir au premier plan.

Le départ de Renan Lodi n’était pas vraiment prévu, mais l’OM a su réagir rapidement en recrutant son remplaçant avec Ulisses Garcia. Ce dernier est considéré comme l’un des meilleurs latéraux du championnat suisse et pourrait bien avoir le profil parfait pour dispositif mis en place par Gennaro Gattuso à Marseille.

Retour de flamme pour Doig ?

Avant le début du mercato, l’idée était pourtant de recruter un une doublure au poste de latéral gauche et donc logiquement un deuxième renfort devrait arriver. Plusieurs médias ont parlé d’Adrien Truffert du Stade Rennais, mais l’OM pourrait également revenir dans un autre dossier avec Josh Doig, arrière écossais qui évolue actuellement à l’Hellas Verona.

« Il y a toujours des négociations en cours, nous attendons de voir »