Mercato - OM : Rien ne va plus pour ce dossier chaud de l’OM !

Publié le 23 décembre 2020 à 7h30 par Th.B.

Boulaye Dia est toujours dans le viseur de l’OM comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Cependant, la concurrence est rude et la Premier League devrait poser problème au club phocéen pour le buteur du Stade de Reims.

Avec ses 9 buts inscrits en Ligue 1 avec le Stade de Reims lors de cette première partie de saison, Boulaye Dia fait forcément beaucoup parler de lui. Et ses performances ne passent pas inaperçues sur le marché des transferts. À l’instar du dernier mercato, l’OM est toujours dans le coup, comme le10sport.com vous l’assurait le 11 novembre dernier. Cependant, l’OL a fait irruption dans la course à la signature de Dia avant que la Premier League s’en mêle. Le 14 décembre, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Everton et Arsenal se joignaient à la lutte pour l’attaquant du Stade de Reims qui est contractuellement lié au pensionnaire de Ligue 1 jusqu’en juin 2022. Depuis, les intérêts des Toffees et des Gunners ont été confirmés par la presse anglaise. Et West Ham serait aussi un obstacle à l’OM entre le club phocéen et le joueur de Reims.

West Ham surveillerait bien Boulaye Dia