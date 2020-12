Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : Arsenal et Everton débarquent sur une piste chaude de l’OM !

Publié le 14 décembre 2020 à 7h10 par Alexis Bernard

Arsenal et Everton sont à la recherche d’un nouvel atout offensif pour cet hiver et lorgne du côté de la Ligue 1. Une piste chaudement suivie par l’OM…

Sous contrat avec le Stade de Reims jusqu’en juin 2022, Boulaye Dia aurait pu quitter le club rémois l’été dernier. Faute d’avoir reçu les offres qu’il attendait, l’attaquant sénégalais a choisi de rester et de poursuivre ses excellentes performances en Ligue 1. En douze rencontres, Boulaye Dia a déjà inscrit huit buts et talonne Kylian Mbappé (dix réalisations). Suffisant pour être surveillé par toute l’Europe…

De la concurrence pour l’OM