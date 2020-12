Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato : Le FC Nantes a bien tenté le gros coup Laurent Blanc !

Publié le 14 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Après avoir licencié Christian Gourcuff, Waldemar Kita est en quête d'un nouvel entraîneur. Et le président du FC Nantes confirme avec discuter avec Laurent Blanc.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le FC Nantes a songé à Laurent Blanc pour remplacer Christian Gourcuff. Mais l'ancien entraîneur du PSG a décliné la proposition en Patrick Collot assure l'intérim en attendant l'arrivée d'un nouveau coach. Interrogé à ce sujet, Waldemar Kita confirme avoir eu une discussion avec Laurent Blanc, libre de tout contrat depuis son départ du PSG en 2016.

Kita confirme une discussion avec Blanc