Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un rôle pour Laurent Blanc ?

Publié le 13 décembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Toujours libre de tout engagement depuis son départ du PSG en 2016, Laurent Blanc pourrait-il avoir un rôle à jouer avec les élections présidentielles à venir au FC Barcelone ? Un candidat a laissé planer le doute…

Fin novembre, au micro de Téléfoot La Chaine, Laurent Blanc avait clairement laissé entendre qu’il ne se voyait pas forcément continuer sa carrière d’entraîneur : « J’ai fait une croix sur un retour ? Je ne sais pas. Le foot est en train de prendre une direction qui ne me plait pas forcément. C’est à nous entraîneur de s’adapter. C’est de plus en plus dur à gérer comme entraîneur », expliquait le technicien français, qui n’a toujours pas retrouvé de club depuis son licenciement du PSG en 2016. D’ailleurs, Blanc a récemment recalé le FC Nantes comme vous l’avait révélé Le 10 Sport. Mais un rôle dans l’organigramme du FC Barcelone ne semble pas exclu, lui qui avait porté les couleurs du club catalan entre 1996 et 1997.

Jordi Farré n’a rien exclu pour Laurent Blanc