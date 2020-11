Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boulaye Dia donne une indication sur son prochain club !

Publié le 22 novembre 2020 à 22h15 par B.C.

Très convoité, Boulaye Dia ne cache pas ses ambitions pour la suite de sa carrière, et avoue rêver d’une aventure à l’étranger.

Fort de son excellent début de saison en Ligue 1, Boulaye Dia est aujourd’hui un homme très courtisé. En France, l’attaquant qui a déjà inscrit 8 buts avec Reims intéresse notamment l’OM et l’OL comme vous l’a révélé le 10 Sport. Le Sénégalais était déjà dans le viseur des Phocéens cet été pour suppléer Dario Benedetto sur le front de l’attaque, et une nouvelle tentative marseillaise ne serait pas à exclure dans les prochaines semaines. Interrogé sur son avenir dans l’émission Stade 2 ce dimanche, Boulaye Dia ne cache pas ses ambitions pour la suite de sa carrière.

« L’Allemagne ou l’Allemagne, ce sont des championnats qui attirent »