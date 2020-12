Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas s’est totalement planté avec ce transfert ?

Publié le 14 décembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’entrait pas du tout dans les plan d’André Villas-Boas à l’OM, Maxime Lopez a été cédé pour une bouchée de pain à Sassuolo l’été dernier. Pourtant, le milieu de terrain a de quoi nourrir de sérieux regrets au sein du club marseillais…

« Nous voulons le garder à l'issue de cette saison. C'est un prêt avec option et obligation d'achat. Il y a des conditions précises pour les lever. Selon moi, les conditions seront réunies pour les deux », indiquait récemment à Eurosport Giovanni Rossi, directeur sportif de Sassuolo, sur les contours du deal bouclé avec l’OM pour Maxime Lopez. En clair, l’international espoirs français sera donc bientôt transféré définitivement au club italien pour une somme comprise entre 1 et 3M€. Et pourtant, Lopez aurait pu rapporter beaucoup plus à l’OM…

Lopez cartonne en Serie A

Actuel deuxième de Serie A avec Sassuolo, Maxime Lopez s’éclate dans sa nouvelle équipe. Lui qui faisait figure d’éternel remplaçant sous les ordres d’André Villas-Boas, enchaine les performances de haut rang de l’autre côté des Alpes, ce qui fera très logiquement augmenter sa valeur marchande dans les prochains mois. Pourtant, l’OM s’apprête donc à laisser partir Maxime Lopez pour presque rien…